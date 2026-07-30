Hysén slår ifrån sig: ”Märkligt sätt att se det på”

Kris i IFK Göteborg med sparkad tränare och allsvensk bottenstrid.

Dessutom ska laget på estnisk mark i kväll försöka vända 1-2-underläget från fiaskot på Gamla Ullevi.

– Att det här skulle vara årets viktigaste match tycker jag är ett märkligt sätt att se det på. Jag säger inte att det inte är viktigt, men som det ser ut nu har jag svårt att se att laget ska nå Conference Leagues ligaspel i höst, berättar klubbikonen Tobias Hysén för FotbollDirekt.

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När det stod klart att Mjällby och Hammarby kom till cupfinal i våras stod det samtidigt klart att IFK Göteborg skulle få kvala ute i Europa, detta efter fjolårets allsvenska fjärdeplats.

Men nu har laget direkt satt sig i ett prekärt läge.

Hemma mot estniska Tallinna FCI Levadia blev det oväntat förlust och hade det inte varit för gästernas självmål i 92:a minuten hade Blåvitt förlorat med 2-0.

Nu lever trots allt dubbelmötet där IFK Göteborg behöver vända 1-2-underläget.

– Jag tror de kan klara det. Jag tror det blir tajt hela vägen in, jag har tippat på att Blåvitt vinner efter förlängning. Ingen blir gladare än jag om de vinner med 3-0 och städar av matchen, men jag tror det blir tufft, säger Tobias Hysén med närmare 300 matcher och närmare 100 mål i den blåvita tröjan innan han fortsätter:

– Jag har svårt att se att det helt plötsligt bara ska se fantastiskt ut bara för att Billborn är borta, då hade jag i hans kläder nästan känt mig förolämpad om allt helt plötsligt sitter. Men nej, vinner Blåvitt i kväll så gör laget det efter en tajt match tror jag.

Som Hysén är inne på sparkades Stefan Billborn dagarna efter förlusten mot Tallinna FCI Levadia, detta då det i söndags även blev torsk i Uppsala när Sirius vann med hela 4-1. Billborns assisterande tränare Joachim Björklund är däremot kvar som ny huvudtränare och samtidigt går laget en tuff höst till mötes i allsvenskan då man för närvarande är på 13:e plats med bara tre poäng ner till såväl kval- som nedflyttning.

Vill inte jämföra med 2018 och klassiska matchen på Grimsta

Avancemang mot esterna i kväll skulle kunna bli en avgörande vändning på hela säsongen, dels för att slippa ett genant uttåg direkt i Conference League-kvalet – men också för att få ny energi efter tuffa perioden som varit.

Men att ropa ut kvällens match som säsongens viktigaste håller Hysén inte med om.

– Att det här skulle vara årets viktigaste match tycker jag är ett märkligt sätt att se det på. Jag säger inte att det inte är viktigt, men som det ser ut nu har jag svårt att se att laget ska nå Conference Leagues ligaspel i höst. Ingenting talar ju för det, och då är det i så fall viktigaste att de vinner hemma mot Degerfors i allsvenskan på söndag, säger han och utvecklar:

– Spelarna är inte i form, är de ens fysiskt redo för två matcher i veckan? Alla matcher är viktiga men för mig är det här inte årets viktigaste match. Det går att argumentera för det och många tycker säkert det, att det då blir som en nystart på säsongen, men för mig är det inte det.

Under din sista allsvenska höst som spelare finns den här klassiska matchen på Grimsta under Poya Asbaghi där ni gick över till 4-4-2 efter en tung säsong och vann med 2-0. Den blev ju som årets viktigaste match. Är det annorlunda nu kontra den från 2018?

– Ja det var ju en allsvensk match, en sexpoängsmatch mot BP. Vann vi den skulle det vara lugnt sedan, och det gjorde vi. Jag tror liksom inte att en vinst i kväll kommer kickstarta säsongen. Då är det bättre att fokusera mer på allsvenskan, avslutar Hysén.