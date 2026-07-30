Uppgifter: Romeo ser ut att lämna Tottenham

Cristian Romeo ser ut att lämna Totteham.

Nästa klubbadress blir Atletico Madrid.

Detta enligt transferjournalisten Nicolo Schira.

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Cristian Romero ser ut att lämna Tottenham och nästa klubbadress kan bli Madrid.

Enligt transferjournalisten Nicolo Schira har Atlético Madrid inlett samtal med Tottenham om en övergång för den argentinske mittbacken. Även Inter och Barcelona har tidigare kopplats samman med 28-åringen.

Romero anslöt permanent till Tottenham från Atalanta sommaren 2022 efter en inledande låneperiod. Hans nuvarande kontrakt med Londonklubben sträcker sig till sommaren 2029.