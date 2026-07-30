Uppgifter: City tappar Trafford – jagar ersättare

Manchester City kan tappa målvakt.

James Trafford ser ut att vara nära flytt till Leeds.

Detta uppger transferjournalisten Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

James Trafford ser ut att vara på väg till Leeds, vilket innebär att Manchester City jagar en ny reservmålvakt bakom Gianluigi Donnarumma.

Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano är Marseilles Gerónimo Rulli högst upp på Citys önskelista. Den 34-årige argentinaren, som tidigare representerat bland annat Ajax och Villarreal, uppges själv vara positiv till en flytt till Manchester.

Om övergången blir av innebär det en återkomst till City. Rulli tillhörde klubben mellan 2016 och 2017, men gjorde aldrig något framträdande avtryck under sin första sejour.