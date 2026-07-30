Spikat: Uefa bojkottar VM – om planerna röstas igenom

Uefa har sagt nej till Fifas nya VM-planer.

Organisationen kommer bojkotta mästerskapet om de röstas igenom.

Det bekräftar man i ett officiellt uttalande.

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Nyheten slog ner som en bomb under tisdagen. The Times kunde avslöja att Fifa och Gianni Infantino planerade att starta ett bolag där samtliga kommersiella rättigheter kring VM och klubblags-VM skulle ingå.

Företaget skulle var öppen för privata investerare och i längden göra Infantino väldigt rik.

Uefa var inte sena med att motsäga sig förslaget.

Fotbollens själ och styrning är inte tillgångar som ska köpas och säljas – särskilt inte utan någon som helst transparens kring vem som tjänar ekonomiskt på det. Ingen av oss äger fotbollen. Det är inte Fifas att sälja”, skrev organisationen i ett uttalande.

Nu har Uefas 55 medlemsländer kommit till ett gemensamt beslut. Om förslaget röstas igenom kommer man bojkotta alla tävlingar kopplade till Fifa, vilket bland annat inkluderar fotbolls-VM.

Beslutet togs under ett möte som hölls under torsdagen.

”Som en följd av dagens diskussion kommer inga av Uefas landslag att delta i någon Fifa-tävling så länge dessa förslag fortfarande är aktuella, såvida inte förslaget har övergetts i sin helhet och bindande garantier har lämnats om att Fifa aldrig mer kommer att öppna sin styrning eller sina tävlingar för privat ägande”, skriver Uefa i ett uttalande på sin hemsida.

”Vissa saker är helt enkelt för viktiga för att säljas. Fotbolls-VM tillhör fotbollen. Det har det alltid gjort. Och så länge Europa har en röst kommer det aldrig att vara till salu”, avslutar man

För att Fifas förslag ska bli verklighet måste en majoritet av organisationens 211 medlemsförbund rösta ja.