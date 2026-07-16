IFK Göteborgs motståndare i Europa spikade

IFK Göteborg gör Europa-comeback i sommar.

Då väntat etniska Levadia Tallinn för blåvitt.

När IFK Göteborg skulle få sin första motståndare i kvalet till Conference League stod det mellan walesiska Caernarfon Town eller estniska Levadia Tallinn. Vinaren av mötet lagen emellan skulle ställas mot blåvitt i den andra kvalomgången.

Det blev en högt ojämlik historia. Levadia Tallin vann med hela 10–0 över två matcher och det står nu klart att det blir estniskt motstånd för IFK Göteborg, som gör sin första säsong i Europa sedan 2020.

Blåvitt inleder hemma på Gamla Ullevi den 21 juli och returen i Tallin spelas lite mer än en vecka senare.

Levadia Tallin är en av Estlands mest framgångsrika klubbar med elva inhemska ligatitlar. I det internationella spelet har klubben som bäst tagit sig till Europa Leagues play off-runda 2009, då man förlorade med sammanlagt 6–1 mot Galatasaray.

I fjol tog man sig till den tredje kvalrundan av Conference League där Differdange från Luxemburg blev numret för stora.