Motståndartränaren imponerad: ”Bättre än jag förväntade mig”

GÖTEBORG: Nordsjælland fick en tung start på dubbelmötet.

Så pass att lagets tränaren Jens Fønsskov Olsen blev tagen på sängen.

– Gais spelade bättre än vad jag sett tidigare och förväntade mig, säger han efter matchen.

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Nordsjælland sågs som favoriter inför mötet med Gais. Danskarna spelade i Conference Leagues ligafas för tre år sedan och har flera års erfarenhet av spel i Europa.

Mot Gais skulle man dock få svårt. Bortalaget blev ordentligt nedryckta i den första halvleken och låg under redan i paus.

– Vi var inte nöjda med första halvlek, men det blev lite bättre i andra. Vi var för långsamma i första och förlorade för många närkamper. De försvarade väl och vi skapade inte så mycket som vi hoppades, säger lagets tränare Jens Fønsskov Olsen på presskonferensen efter matchen.

Olsen erkänner även att motståndarna från Göteborg var klasser bättre än förväntat.

– Gais spelade bättre än vad jag sett tidigare och bättre än jag förväntade mig. Fansen och spelarna är starka tillsammans.

”Har inte börjar fundera på returen”

Fredrik Holmberg är också imponerad över Gais insats, i synnerhet i den första halvleken.

– Andra halvlek inte riktigt lika bra. De blir lite konstigt spel. I allsvenskan hade de kanske tryckt på mer än de gjorde för att öppna upp ytor bakom. Bra start på dubbelmötet, men vi fattar att det kommer gå undan i andra matchen, säger Gais-tränaren.

Foto: Bildbyrån

Returen spelas i Farum om exakt en vecka. Däremellan väntar Halmstad i allsvenskan för Gais del, och det är den matchen som Holmberg funderar mest på just nu.

– Man kan vara glad över bra insats, men det är bara första halvlek nu. Jag har inte börjar fundera på returen än. Men det är viktigt för oss att inte tänka på den innan måndagen, för först har vi en ännu viktigare match.