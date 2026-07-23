JUST NU: Gais gör fem förändringar i startelvan

Gais står inför sin första Europamatch på 36 år.

Göteborgslaget gör hela fem förändringar sedan matchen mot AIK.

Se elvorna här nedan!

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Efter en imponerade tredjeplats i fjol stod det klart att Gais skulle få spela i Europa för första gången sedan 1990. Då förlorade man med sammanlagt 5–2 mot Torpedo Moskva, från det då fortfarande existerande Sovjetunionen i Uefa-cupens första omgång.

Idag 36 år senare är det danska Nordsjælland som står på andra sidan. Matchen är en del av den andra kvalomgången till Conference League.

Fredrik Holmberg väljer att göra fem förändringar i startelvan jämfört med förlustmatchen mot AIK i lördags. Anes Cardaklija och Oscar Ågren tar båda plats i mittförsvaret. Även Matteo De Brienne, Max Andersson och Oscar Petterson startar för Gais.

Lagens startelvor

Gais

Mërgim Krasniqi – August Wängberg, Anes Cardaklija, Oscar Ågren, Matteo de Brienne – William Milovanovic, Joachim Fagerjord, Róbert Thorkelsson – Max Andersson, Samuel Salter, Oscar Pettersson

Nordsjælland

Andreas Hansen – Peter Ankersen, Tobias Salquist, Caleb Yirenkyi – Juho Lähteenmäki, Justin Janssen, Mark Brink, Runar Norheim – Mamadou Sadio, Hjalte Boe Rasmussen, Prince Amoako

Matchen har avspark klockan 19:00 på Gamla Ullevi.