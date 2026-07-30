Paff kring Djurgårdens blixtaffär: ”Förvarnades inte”

STOCKHOLM. De spelade tillsammans i IK Sirius.

Men när Lukas Jonsson blev klar för Djurgården visste Adam Ståhl ingenting.

– Han skrev inget, han förvarade inte, säger lagkaptenen till FotbollDirekt och skrattar.

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Filip Manojlovic vill bort från Djurgården – och nu har laget också gjort klart med ny målvakt i Lukas Jonsson från tyska Osnabrück.

En doldis för många, men inte för Adam Ståhl.

– En riktigt skön gubbe och bra målvakt. Han kommer komma jävligt bra in i vår grupp på alla plan. Det är jättekul att han är men jag såg det inte komma, säger lagkaptenen till FotbollDirekt och fortsätter:

– Han skrev inget, han förvarande inte. Det brukar man ändå göra när man spelat tillsammans, men det var ingenting (skratt).

Ståhl och Jonsson spelade tillsammans i IK Sirius 2019-2021.

– Vi har inte pratat vecka in och vecka ut sedan dess, men han är skitskön och det här kommer bli jättebra för oss att han är här. Han skrev ett längre avtal och kommer tillföra bra konkurrens till Rinne och Filip. Rinne har gjort det bra och spelat x antal matcher i år nu men Lukas är så klart inte bara här för att vara en go gubbe utan han är här för att konkurrera. Det är en skitbra situation, säger Ståhl glatt från ett soligt och 25-gradigt Kaknäs.

Gjorde årets första start som högerback: ”Skiter i om det är höger eller vänster”

Ståhl själv mår bra för stunden som senast mot Degerfors gjorde årets första allsvenska start i sin riktiga position som högerback.

I vintras innan det otäcka viruset som Ståhl åkte på sa nämligen högerbacken att han trivs lika bra till vänster om inte ännu bättre, detta på FD:s frågeställning hur Djurgården skulle lösa lyxproblemet Piotr Johansson och Ståhl på samma position nu när högerback Johansson var hundra procent kvitt sin långdragna korsbandsskada som han åkte på i juni 2024 vilket gjorde att Ståhl värvades in som ersättare.

”Det är jävligt nice att ha högerfoten inåt i plan”, förklarade Ståhl för FD i februari.

Ståhl gjorde efter comebacken från viruset som höll honom borta i omkring två månader två matcher från start som vänsterback i VSK-förvärvet Max Larssons frånvaro innan VM-uppehållet, men nu mot Degerfors blev det alltså högerbacken för Ståhl som var en av planens bästa spelare.i Djurgårdens 1-0-viktoria på Stora Valla. Ståhls insats belönades också med en plats i FotbollDirekts omgångens lag.

– Jag själv skiter i om jag spelar höger eller vänster, jag spelar där laget behöver mig. Men sedan är det klart att jag senaste 2,5 åren spelat på högersidan och det är ju min position här i Djurgården. Det var kul att få vara med ute på planen och vinna, lida lite. Det var jävligt nice att vinna, avslutar 31-årige Ståhl.