Ljungskile fråntas segern – använde obehörig spelare

Ljungskile besegrade Sandviken med 2–1 i superettan.

Men nu fråntas man segern.

Anledningen är att klubben spelat en obehörig spelare.

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I söndags tog Ljungskile emot Sandviken på Skarsjövallen. Hemmalaget vann matchen med 2–1 och tog tre viktiga poäng i tabellens nedre regioner.

Men några poäng blir det inte för Uddevalla-klubben.

Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd har beslutat att tilldöma Sandviken segern med 3–0 till döljs av att Ljungskile spelat Vilmer Tyrén. Mittfältaren var enligt nämndens bedömning inte behörig att spelat matchen.

Anledningen är att Tyrén redan har representerat två klubbar under årets tävlingssäsong. 21-åringen spelade för IFK Göteborg i svenska cupen i vintras och för Kalmar FF i allsvenskan under våren.

Enligt riktlinjerna få en spelare högst spela för två klubbar per säsong.

Varit i kontakt med förbundet

Ljungskiles tränare Joakim Jensen menar att staben var införstådda med att Tyrén, som gjorde sin första match för klubben, var godkänd för spel.

– Vi satt i nästan en halvtimme med en ansvarig på förbundet, som kan allt om övergångar. Vi ringde till och med tillbaka för att få bekräftat att han är spelklar och fick då ett godkännande, säger Jensen till Fotbollskanalen.

I beslutet hävdar SVFF att godkännandet endast gällde de praktiska delarna gällande övergången.

Sandviken meddelar samtdigt via sina officiella kanaler att man under måndagen lämnade in en protest till förbundet gällande Vilmer Tyrén.