JUST NU: Göteborgslagens Europa-motstånd

Gais och IFK Göteborg ska kvala till UEFA Conference League.

IFK Göteborg ställs mot walesiskt eller estländskt motstånd.

Danska Nordsjälland väntar för GAIS.

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Gais slutade trea i Allsvenskan och ska spela Europaspel för första gången sedan 1990. Precis som IFK Göteborg går de grönsvarta in i den andra kvalrundan till UEFA Conference League som lottades under onsdagen.



Då stod det klart att det blir Nordsjælland som ställs mot Gais i ett dubbelmöte. IFK Göteborg möter vinnarna i mötet mellan Caernarfon Town från Wales och Levadia Talinn från Estland.



Både Blåvitt och grönsvart lottades att inleda sina respektive möten på hemmaplan. Men eftersom lagen delar arena, Gamla Ullevi, kommer en av mötena troligtvis att flyttas.



Det första mötet går av stapeln den 23 juli och returen spelas en vecka senare, den 30 juli.