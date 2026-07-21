JUST NU: Nyförvärv startar för IFK Göteborg

IFK Göteborg inleder sitt Europaäventyr på Gamla Ullevi.

Issaka Seidu få göra sin startdebut för blåvitt.

Se elvorna här nedan.

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IFK Göteborg står införs in första match i Europa sedan 2020. På andra sidan står estniska Levadia Tallinn på hemmaplan i den andra kvalrundan till Conference League.

Stefan Billborn överraskar genom att starta 20-åriga Issaka Seidu, som nyligen anslöt till klubben på lån.

Lagens startelvor

IFK Göteborg

Bishesari – Eriksson, Yeboah, Bager, Seidu – Erlingmark, Kruse, Heintz – Bergmark Wiberg, Fenger, Clemmensen

Levadia Tallinn

Vallner – Liivak, Iboro, Nwankwo, Saliste – Roosnupp, Peetson, Ainsalu – Pedro – Wendell, Tambedou

Matchen startar klockan 19:00.