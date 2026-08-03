Klart: De får Hammarby och Blåvitt möta vid playoff

Hammarby och IFK Göteborg kan avancera i Conference League.

Nu har det möjliga playoff-motståndet lottats.

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Hammarby föll i dubbelmötet mot Anderlecht i Europa League-kvalet. De klarar sig kvar i Europa genom att få kvala till Conference League-kval. IFK Göteborg vände i hemmareturen mot Levadia Tallinn och är också klara för den tredje kvalomgången.

I kvalomgång tre ställs Hammarby mot polska Raków Częstochowa, där den första matchen spelas på bortaplan. Blåvitt tar emot belgiska Gent på Gamla Ullevi. Om de svenska lagen tar sig vidare väntar playoff till Conference League.

Nu har det potentiella playoff-motståndet lottats och Hammarby får möta vinnaren i mötet mellan litauiska FK Žalgiris och kroatiska Hajduk Split. Bajen inleder ett eventuellt playoff på bortaplan.

IFK Göteborg ställs mot vinnaren i mötet mellan Hibernian från Skottland och Shkëndija från Nordmakedonien vid avancemang i kvalet. Blåvitt inleder det eventuella playoffet på hemmaplan.

Playoff-matcherna spelas den 20 och 27 augusti.