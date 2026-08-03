Uppgifter: Tottenham jagar Gakpo

Tottenham ökar jakten på Cody Gakpo.

Det rapporterar flera medier under måndagen.

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Tottenham kopplades tidigare i sommar ihop med Liverpools ytter Cody Gakpo. Därefter har ryktena svalnat – men nu har de tagit ny fart.

Både Fabrizio Romano och Sky Sports rapporterar under måndagen att Spurs trappar upp jakten på den nederländske landslagsmannen.

Enligt uppgifterna är Gakpo ett av Tottenhams högst prioriterade transfermål, tillsammans med Manchester Citys Savinho. Klubbledningen hoppas kunna värva åtminstone en av yttrarna inför den kommande säsongen.

Sky Sports uppger samtidigt att en affär med Gakpo sannolikt kräver att Liverpool först får in en ersättare. Under en längre tid har Paris Saint-Germains Bradley Barcola nämnts som ett av de främsta alternativen till Anfield.