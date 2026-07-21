Nyförvärv fick starta för IFK Göteborg i Europa

IFK Göteborg bjöd på en överraskning i startelvan.

Issaka Seidu fick chansen från start mot Levadia Tallinn.

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IFK Göteborg gjorde comeback i Europa efter sex år. Då valde Stefan Billborn att starta nyförvärvet Issaka Seidu till vänster i backlinjen.

Matchen var 20-åringens första för Blåvitt sedan han anslöt på lån från danska Nordsjælland för drygt två veckor sedan. Ghananen har tidigare varit utlånad till Ljungskile i superettan.

Seidu fick ingen bra start på matchen. En dålig hemåtpassning tidigt i matchen höll på att rendera i ett baklängesmål och precis innan halvtid fjords gästerna 2–0 efter dåligt försvarsspel.

I paus valde Stefan Billborn att byta ut 20-åringen och sätta in Noah Tolf.

Matchen pågår. Följ den här!