Rådet till Blåvitt i Europa-kvalet: ”Ställ ut P17-laget”

IFK Göteborg borde ”vaska” Europa-kvalet.

Det tycker i alla fall FotbollDirekts Fredrik de Ron.

– Jag är livrädd för att IFK Göteborg ska behöva rotera i en brinnande bottenstrid, säger han i Allsvenskan Direkt.

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Bildmontage, Stefan Billborn, tränare, och Sam Larsson. Foto: Bildbyrån

Fem år har gått sedan IFK Göteborg senast hade något med Europa-spel att göra. Innan dess hade ”Blåvitt” inte deltagit i en europeisk turnering sedan säsongen 2016/17. Nu är Europa-fotbollen tillbaka på Gamla Ullevi.

I dag ställs krisklubben, som just nu parkerar strax ovanför negativ kvalplats i allsvenskan, mot estländska Levadia Tallinn i det fösta av två möten i Europa Conference League-kvalet. Men trots glädjeämnet att åter igen vara tillbaka i europeiskt spel tycker FotbollDirekts Fredrik de Ron att ”Blåvitt” behöver strunta i kvalet och i stället fokusera fullt på bottenstriden i allsvenskan.

– Det finns inget positivt i det. Vad ska de där och göra? Vad har de att hämta i Europa-kvalet? Det är klart att om det skulle bli ett superresultat skulle det kunna bidra med en positiv känsla i både spelargruppen och i klubben som helhet, men jag säger ställ ut P17-laget i första kvalomgången, säger han i det senaste avsnittet av Allsvenskan Direkt och tillägger:

”Blåvitt” tillbaka på vinnarspåret efter seger mot BP. Foto: Bildbyrån

– ”Vaska” det där. Jag är livrädd för att IFK Göteborg ska behöva rotera i en brinnande bottenstrid. Hur ska det gå, alltså?

Jämförs med BP 2014

– Jag undrar om man har sett ett sämre allsvenskt lag än IFK Göteborg 2026 dubbelspela, frågar sig FotbollDirekts Mattias Eckerman.

Då drar de Ron upp när BP fick kvala till Europa League 2014, efter att de tilldelats en plats via Fair Play.

– BP var ute och härjade i Europa för 10-15 år sedan. Det var kanske ännu sämre. Men konstigt var det i alla fall, säger han.

BP föll mot Torino i Europa League-kvalet 2014. Foto: Bildbyrån

Matchen mellan IFK Göteborg och Levadia Tallinn startar klockan 19:00 i dag, tisdag. Returen spelas i Tallinn nästa torsdag, den 30 juli.