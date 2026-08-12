Revanschlustan i Hammarby – ett år senare: ”Var så tufft”

STOCKHOLM. För ett år sedan åkte Hammarby ur Conference Leagues tredje kvalrunda mot Rosenborg efter 0-0 borta och torsk i returen på hemmaplan.

Nu är Bajen i exakt samma läge inför hemmamötet mot polska Raków Częstochowa – och det är revanschlusta i grönvitt.

– Det var så tufft att åka ut mot Rosenborg då och jag hoppas att vi lärt oss läxan nu, säger kapten Nahir Besara till FotbollDirekt.

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Hammarbys herrlag i fotboll har försökt kvala in till ett Europagruppspel 2021, 2023 och 2025 – utan att lyckas.

Snöpliga uttåg mot Basel, Twente och Rosenborg – men kanske att det blir fjärde gången gillt nu?

Visserligen väntar det vid vidare avancemang mot Raków Częstochowa ett playoff till Conference Leagues huvudturnering, men skulle laget vinna mot polackerna under torsdagskvällen blir det ändå en revansch i sig.

7 augusti i fjol spelade Hammarby 0-0 borta mot Rosenborg i Conference League-kvalets tredje runda. 14 augusti spelades returen i Stockholm – där norrmännen trots allt löste avancemang efter 1-0 inför Bajens storpublik.

6 augusti i år, förra veckan, blev det 0-0 mot Raków Częstochowa på polsk mark och under torsdagen, 13 augusti, spelar Hammarby sin retur på hemmaplan mot polackerna i just Conference Leagues tredje kvalomgång.

Symboliskt att nästan på dagen kunna få sin revansch ett år senare efter uttåget mot Rosenborg.

– Vi ville verkligen gå vidare mot Rosenborg. Det var så tufft att åka ut mot dem då och jag hoppas att vi lärt oss läxan nu, säger Nahir Besara till FD och utvecklar:

– Europa skiljer sig från allsvenskan, man straffas hårdare och man får inte ge motståndarna någonting alls. Det gäller för oss att spela smart och hela tiden vara på tårna.

Målats upp som stora favoriter i Polen – men Besara håller inte med

Inför dubbelmötet med Raków Częstochowa sa polska journalisten Wojciech Mazurek på Goal.pl att Hammarby kommer vara storfavorit om inte Raków skulle få med sig ett bra resultat från hemmamatchen, detta då polackernas främsta styrka varit just hemmaspelet.

”För Rakóws del kommer hemmamatchen att bli avgörande. Förra säsongen vann de samtliga hemmamatcher i gruppspelet i Conference League och förlorade bara mot Fiorentina i åttondelsfinalen. Om de vill nå nästa omgång behöver de ett positivt resultat i det första mötet. Annars väntar en mycket svår uppgift när de reser till Sverige för returmatchen”, slog Mazurek fast för FD.

Men Besara ser inte sitt Hammarby som stora favoriter i returen på 3Arena.

– Nej, inga är favoriter. Det är öppen match och det är alltid tufft, säger han innan han tillägger:

– Men vi vet att vi är bra, speciellt på hemmaplan. Våra supportrar har varit något utöver det vanliga i Europamatcherna och jag förväntar mig samma sak nu.