Uppgifter: Kane förlänger med Bayern München

Harry Kane ser ut att stanna i Tyskland.

Enligt Sky sports ska ha förlänga med Bayern München.

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Målmaskinen Harry Kane har fått lyfta sina första titlar i karriären sedan flytten till Bayern München.

Sedan engelsmannen anslöt från Tottenham 2023 har han varit med och vunnit två Bundesliga-titlar, en tysk cuptitel och en supercuptitel. Och mer kan vara att vänta.

Enligt tyska Sky Sports vill Kane stanna i München och väntas inom kort förlänga sitt kontrakt med den tyska storklubben. Hans nuvarande avtal sträcker sig till 2027, men det nya kontraktet uppges gälla till 2029.

Enligt uppgifterna blir lönen oförändrad. Kane väntas fortsatt tjäna omkring 25 miljoner euro, motsvarande drygt 280 miljoner kronor, per år.