Nekades inträde till USA – dömer europeiska supercupfinalen

Den somaliska domaren Omar Artan fick inte döma VM.

Ikväll kommer han styra över supercupfinalen mellan Paris Saint-Germain och Aston Villa.

Foto: Bildbyrån

Omar Artan var en av de 52 domarna som skulle få äran att döma under VM 2026. Men somaliern nekades inträde till USA till följd av påstådda kopplingar till terrororganisationen Al-Shabab.

Enligt New York Times rörde det sig om en förväxling där Artans namn liknar en person med inom den somaliska terrorsekten.

– Det var en väldigt tuff period. Många människor känner med mig, det är väldigt utmanande när man har arbetat i många år för att göra något och sedan inte kan genomföra det. Jag uppskattar verkligen det stöd jag har fått från människor över hela världen. Jag är oerhört tacksam, säger domaren i ett uttalande via Uefas hemsida.

Den europeiska fotbollsorganisationen meddelar samtidigt att Artan kommer få döma supercupfinalen mellan Paris Saint-Germain och Aston Villa. 34-åringen blir därmed den första afrikanska domaren någonsin att döma en Uefa-match.

– Att få uppleva äventyr, skapa minnen och lära sig nya saker är alltid fantastiskt, säger Artan till Uefas hemsida.

Matchen spelas i Salzburg under onsdagskvällen. PSG är regerande mästare efter att ha besegrat Tottenham Hotspur i fjolårets upplaga.