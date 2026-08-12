Officiellt: Manneh lämnar Mjällby – klar för Cercle Brügge

Nu är det klart.

Abdoulie Manneh lämnar Mjällby AIF för belgiska Cercle Brügge.

– Vi tackar Manneh för tiden i Mjällby AIF, säger sportchef Hasse Larsson via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

Efter mycket rykten fram och tillbaka står det nu klart att Abdoulie Manneh lämnar svenska mästarna för Belgien. Han är klar för Cercle Brügge, dit han ansluter på lån med en köpoption.

Enligt uppgifter från Footy Africa ligger köpoptionen på cirka 5,5 miljoner euro, cirka 60 miljoner kronor.

– Vi tackar Manneh för tiden i Mjällby AIF. Han hade en fantastisk säsong 2025 och var en avgörande faktor bakom vår historiska säsong. I år har det gått trögare för Manneh, mycket beroende på skadeproblem. Vi hoppas alla att han får ut sin fulla kapacitet i Brugge. Lycka till Manneh och varmt välkommen tillbaka, säger sportchef Hasse Larsson.

Abdoulie Manneh anslöt till Mjällby 2024 och han har noterats för 14 mål på 76 tävlingsmatcher.

Cercle Brügge slutade på 14:e plats i den belgiska högstaligan förra säsongen.