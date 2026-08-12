Förre Barça och Real Madrid-spelaren tar över som tränare

Albert Celades vann Champions League med Real Madrid som spelare 2002 och har även representerat ärkefienden FC Barcelona.

Nu står det klart att han tar över tränarjobbet i Cádiz i spanska andraligan.

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Han är en av få som representerat både Barcelona och Real Madrid som spelare. I Real var han med och vann Champions League 2002.

Albert Celades hade en framgångsrik spelarkarriär där han också deltog i VM för Spanien 1998.

Tränarkarriären har inte varit lika lyckosam. Bortsett från att ha rattat Spaniens landslag på U16, U17 och U21-nivå för omkring tio år sedan har han bara varsin kort sejour i Valencia och cypriotiska Pafos som huvudtränare på meritlistan.

Nu står det klart att han tar över som tränare i Cádiz, klubben som 2024 åkte ur La Liga och som i våras var nära ett trilla ner i spanska tredjeligan.