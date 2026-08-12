Förre Barça och Real Madrid-spelaren tar över som tränare
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Albert Celades vann Champions League med Real Madrid som spelare 2002 och har även representerat ärkefienden FC Barcelona.
Nu står det klart att han tar över tränarjobbet i Cádiz i spanska andraligan.
Han är en av få som representerat både Barcelona och Real Madrid som spelare. I Real var han med och vann Champions League 2002.
Albert Celades hade en framgångsrik spelarkarriär där han också deltog i VM för Spanien 1998.
Tränarkarriären har inte varit lika lyckosam. Bortsett från att ha rattat Spaniens landslag på U16, U17 och U21-nivå för omkring tio år sedan har han bara varsin kort sejour i Valencia och cypriotiska Pafos som huvudtränare på meritlistan.
Nu står det klart att han tar över som tränare i Cádiz, klubben som 2024 åkte ur La Liga och som i våras var nära ett trilla ner i spanska tredjeligan.
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