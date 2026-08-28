Spikat: Mjällbys motstånd i Conference League

Mjällby är klart för Conference League.

Här är motståndet i ligafasen.

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Mjällby AIF föll i Europa League-playoffet mot Red Bull Salzburg. Det innebär att de allsvenskan mästarna kvalificerar sig till Conference League.

I ligafasen ställs Mjällby mot sex olika lag där tre är på hemmaplan och tre på bortaplan. Nu har motståndet lottats och Maif ställs mot Pafos (hemma), Atalanta (borta), Barac (hemma), Kairat Alamty (borta), Inter Escaldes (hemma), Iberia Tibissi (borta).

Den första ligafasmatchen spelas den 15 oktober och den sista den 17 december

Så spelar Mjällby i Conference League

Omgång 1:15 oktober

Omgång 2: 22 oktober

Omgång 3: 5 november

Omgång 4: 26 november

Omgång 5: 10 december

Omgång 6: 17 december