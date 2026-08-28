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Foto: Bildbyrån

Spikat: Mjällbys motstånd i Conference League

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Nilo Ek
Webbredaktör
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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Mjällby är klart för Conference League.
Här är motståndet i ligafasen.

Foto: Bildbyrån

Mjällby AIF föll i Europa League-playoffet mot Red Bull Salzburg. Det innebär att de allsvenskan mästarna kvalificerar sig till Conference League.

I ligafasen ställs Mjällby mot sex olika lag där tre är på hemmaplan och tre på bortaplan. Nu har motståndet lottats och Maif ställs mot Pafos (hemma), Atalanta (borta), Barac (hemma), Kairat Alamty (borta), Inter Escaldes (hemma), Iberia Tibissi (borta).

Den första ligafasmatchen spelas den 15 oktober och den sista den 17 december

Så spelar Mjällby i Conference League

Omgång 1:15 oktober
Omgång 2: 22 oktober
Omgång 3: 5 november
Omgång 4: 26 november
Omgång 5: 10 december
Omgång 6: 17 december

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