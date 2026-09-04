Tidigare blåvitt-stjärnan utanför Europa-trupp

Malick Yalcouye har fått mer och mer förtroende i Brighton & Hove Albion.

Däremot får den tidigare IFK Göteborg-mittfältaren inte plats i lagets Conference League-trupp.

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Malick Yalcoye har medverkat i Brightons fyra senaste tävlingsmatcher, bland annat mot norska Tromsö i play off-kvalet till Conference League. Ivorianen gjorde även sitt första mål för klubben i samband med Premier League-matchen mot Chelsea senast.

Trots det får ivorianen inte plats i klubbens officiella trupp för årets säsong av Conference League.

Varje klubb i turneringen tillåts anmäla 25 spelare till den ordinarie truppen. Samtidigt har man tillgång till en ”B-trupp” där oändligt många ungdomsspelare tillåts ta plats. Andra spelare som har utelämnats av tränaren Fabian Hurzeler inkluderar Kaoru Mitoma, Yanbuka Minteh och Mats Wieffer.

Den svenska landslagsmittfältaren Yasin Ayari tillhör däremot spelarna som finns med i truppen. Även den tidigare AIK-yttern Zadok Yohanna, som värvades till klubben för ett allsvenskt transferrekord under sommaren, finns med.

Malick Yalcouye slog igenom i IFK Göteborg 2024 och värvades därefter till Brighton & Hove Albion. Under sin tid i England har han varit utlånad till Swansea City i Championship och till österrikiska Sturm Graz.