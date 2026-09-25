Hammarby-stjärnan saknas i matchtruppen

Sverige premiärspelar i Nations League mot Rumänien under fredagskvällen.

Nu står det klart att Gustaf Lagerbielke, Besfort Zeneli och Paulos Abraham saknas i den svenska matchtruppen.

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Sverige ställs mot Rumänien på hemmaplan under fredagskvällen i premiären av Nations Leagues B-division.

Inför matchen stod det klart att Gustaf Lagerbielke och Besfort Zeneli missar mötet på grund av skadeproblem. Förbundskapten Graham Potter bekräftade beskedet under torsdagens presskonferens, och nu står det även klart att duon inte finns med i den svenska matchtruppen, vilket framgår på Uefas hemsida.

Inte heller Paulos Abraham finns med i truppen till matchen. Hammarby-anfallaren kallades in sent efter flera återbud och får därmed vänta på sin A-landslagsdebut.

För de tre spelarna kan det dock bli aktuellt med spel senare under samlingen. Sverige möter även Polen på hemmaplan samt Bosnien och Hercegovina och Rumänien på bortaplan i Nations League-gruppen.