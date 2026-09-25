PSG nobbande De Ketelaere – valde Ferran Torres

Paris Saint-Germain var på jakt efter en ny anfallare efter Gonçalo Ramos flytt till Milan.

Nu avslöjar Charles De Ketelaere att han satt i förhandlingar med den franska storklubben innan valet till slut föll på Ferran Torres.

– I slutändan valde de Ferran Torres, säger anfallaren.

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Efter att Gonçalo Ramos lämnade Paris Saint-Germain för Milan i en affär värd cirka 74 miljoner euro tvingades den franska storklubben ut på anfallsjakt.

Valet föll till slut på Barcelonas Ferran Torres, som fått en flygande start i Ligue 1 med fyra mål på sina fem första matcher. Men innan affären var i hamn fanns andra namn på bordet.

Ett av dem namnen var Charles De Ketelaere. I en intervju med La Dernière Heure bekräftar 25-åringen nu att han förde samtal med PSG, men att den italienska klubbens prislapp satte stopp.

– Det fanns intresserade klubbar, men när man kollar på övergångssummorna på dagens marknad är det inte alltid enkelt att lämna. Jag vet att Atalanta krävde en stor summa, jag tror det låg runt 50 miljoner euro, säger De Ketelaere.

Anfallaren fortsätter:

– I Premier League finns det flera klubbar som kan betala de pengarna, men det blev inte så. Jag pratade med Paris Saint-Germain, men i slutändan valde de Ferran Torres.

Trots den uteblivna storflytten säger De Ketelaere att han trivs bra i Serie A och Atalanta.

– Jag är lycklig här. Jag vet hur viktigt det är att vara en nyckelspelare, ända sedan min tid i Milan. Jag vill slåss om titlar en dag och har den ambitionen, men jag är 25 år och har fortfarande tiden framför mig, avslutar han.