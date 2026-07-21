Tror på vändning: ”Uppenbart vad som är lösningen”

IFK Göteborg har en uppförsbacke inför returen mot Levadia Tallinn.

Efter matchen är besvikelsen påtaglig.

– Så som det ser ut i första halvlek får det inte se ut, säger Sam Larsson till Aftonbladet.

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Efter en mardrömshalvlek låg IFK Göteborg under med 2–0 mot estniska Levadia Tallinn i kvalet till Conference League Det krävdes en sent självmål för att hemmalaget skulle få med sig en reducering och lite hopp inför returen.

Hemvändare Sam Larsson byttes in i paus och bidrog till blåvitts uppryckning i den andra halvleken.

– Så som det ser ut i första halvlek, så får det inte se ut. Men även hur vi släpper till chanser i den andra halvleken…det fungerar inte. Vi ska inte prata om att det är någon annan slags nivå i Europa. Det här är ett lag som vi ska vara bättre än, säger Sam Larsson i Aftonbladets sändning efter matchen.

Även Stefan Billborn drar en liknande slutsats.

– Vi ger bort första halvlek. Andra blir en uppförsbacke. Jag tycker vi skapar en hel del men får inte in den, sen är det de som slår in den i eget mål tillslut, säger Blåvitt-tränaren

Efter slutsignalen ropade stora delar av hemmapubliken på Billborns avgång. 53-åringen tror sig dock kunna vända skutan.

– Jag tycker det är ganska uppenbart vad som är lösningarna men sen gäller det att göra det också, menar han.

På söndag väntar Sirius på bortaplan innan det är dags för returmötet i Estland nästa vecka.