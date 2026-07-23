Opa, opa, Gais spelar i Europa.

För motståndet i återkomsten står danska Nordsjälland.

Här är allt du behöver veta om hur du följer Conference League-kvalet.

Frosti Thorkelsson och Joackim Fagerjord, Gais. Foto: Bildbyrån

Gais ställs mot danska FC Nordsjälland i det inledande mötet av kvalet till Conference League. Matchen spelas torsdagen den 23 juli 2026 på Gamla Ullevi i Göteborg med avspark klockan 19:00.

Här hittar du sändningsinformationen du behöver inför kvällens europeiska kvaldrabbning:

Arena: Gamla Ullevi, Göteborg

Gamla Ullevi, Göteborg Datum: 23 juli 2026

23 juli 2026 Avspark: Kl. 19:00

Kl. 19:00 TV-kanal: Sänds endast via stream

Sänds endast via stream Streaming: Sportbladet Play

Var kan jag se Gais – Nordsjälland?

För dig som söker efter vilken kanal som visar Gais mot FC Nordsjälland i det linjära TV-utbudet finns det ingen vanlig TV-kanal schemalagd för mötet. Sändningsrättigheterna för detta Conference League-kval är helt digitala, vilket innebär att matchen inte sänds via traditionell linjär-TV i Sverige.

Om du vill följa mötet digitalt sänds Gais mot FC Nordsjälland live exklusivt via Sportbladet Play. Sändningen drar igång klockan 18:45, en kvart innan avsparkstid.

För att titta öppnar du Sportbladets webbplats i din webbläsare eller startar deras app på din mobila enhet eller smart-TV. Tillgång till livesändningen kräver en aktiv prenumeration på Sportbladet Plus. Logga in på ditt konto och klicka dig vidare till mötet på startsidan strax före avspark.

Gais – Nordsjälland: Det kan du förvänta dig

Det vankas europaspel på Gamla Ullevi där Gais kliver in i kvalspelet till Conference League efter en period med blandade resultat i ryggen. Göteborgslaget har blandat starka insatser, däribland en meriterande ligaseger mot IF Elfsborg, med mindre lyckade prestationer. FC Nordsjälland reser i sin tur till Sverige med gott självförtroende efter en stabil försäsong där de bland annat besegrat Sparta Prag. Det danska laget besitter en tekniskt skicklig trupp som blir en rejäl utmaning för hemmalaget att hantera.

Gustav Lundgren leds av planen. Foto: Bildbyrån

Gais får däremot klara sig utan nyckelduon Gustav Lundgren och Kevin Holmén, som båda dras med långvariga skadeproblem.

Ta del av informationen i sändningsguiden ovan för att säkerställa att du vet var kan man se Gais mot FC Nordsjälland när kvalet drar igång klockan 19:00.

FAQ

Vilken TV-kanal visar matchen mellan Gais och FC Nordsjälland? Matchen visas inte på någon linjär TV-kanal utan sänds enbart via streaming.

Var kan jag streama matchen live i Sverige? Du kan följa hela sändningen digitalt via Sportbladet Play med ett aktivt Plus-abonnemang.