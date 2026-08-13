Uppgifter: VSK säljer stjärnan för 55 miljoner

Mikkel Ladefoged ser ut att lämna Västerås SK.

Enligt uppgifter säljs dansken till Lincoln City för 55 miljoner kronor.

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Mikkel Ladefoged har öst in mål i Västerås SK den här säsongen. Nyligen kom rapporter om att den danske forwarden träningsvägrar för att få till en flytt.

Nu rapporterar Aftonbladet att Ladefoged har fått sin vilja igenom. Enligt tidningen säljs han till Lincoln City i Championship. Affären sägs landa på 55 miljoner kronor, inklusive bonusar. Det innebär ett nytt försäljningsrekord för VSK.

Ladefoged anslöt till VSK inför säsongen 2025 och har svarat för 19 mål på 29 matcher.