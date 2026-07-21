TV-guide: Så ser du IFK Göteborg – FCI Levadia

IFK Göteborg kliver in Conference League-kvalet.

Under tisdagen, den 21 juli 2026, ställs Blåvitt mot FCI Levadia, på Gamla Ullevi.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

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Under tisdagskvällen, den 21 juli 2026, möts IFK Göteborg och FCI Levadia Tallinn i kvalet till Conference League. IFK Göteborg kommer från en blandad formkurva i allsvenskan, medan FCI Levadia har visat imponerande styrka i sina senaste kvalmatcher. Båda lagen hoppas på att nå gruppspelet, vilket gör denna match extra betydelsefull. För Göteborgs del är det också en chans att återupprätta självförtroendet efter en tuff period i ligan.

IFK Göteborg – FCI Levadia: När och var?

Stad: Göteborg

Arena: Gamla Ullevi

Datum: 21 juli 2026

Tid: 19:00

Matchen spelas på Gamla Ullevi i Göteborg, en av Sveriges mest ikoniska fotbollsarenor. Avspark är satt till kl. 19:00.

IFK Göteborg – FCI Levadia: Hur ser man matchen?

Streamingtjänst: Sportbladet Plus

Sändningstid: 18:30

För att se matchen mellan IFK Göteborg och FCI Levadia, behöver du ett abonnemang på Sportbladet Plus. Sändningen startar en halvtimme innan avspark (18:30).

IFK Göteborg – FCI Levadia: Vad kan man förvänta sig?

Detta är det första mötet av två i kvalet till Conference League. IFK Göteborg kliver in i kvalspelet med svaga resultat från allsvenskan i ryggen, medan FCI Levadia kommer från att ha besegrat Caernarfon Town i sin senaste kvalrunda.

Båda lagen ställer upp med målsättningen att skaffa sig ett fördelaktigt utgångsläge inför returmötet. Detta då förloraren i dubbelmötet åker ur kvalspelet.

Vinnaren i dubbelmötet ställs mot vinnaren i mötet mellan LNZ Cherkasy (UKR) – KAA Gent (BEL).

FAQ – Vanliga frågor om matchen

Vilken tid börjar matchen?

Matchen startar klockan 19:00 den 21 juli 2026.

Vilken arena spelas matchen på?

Matchen spelas på Gamla Ullevi i Göteborg.

När spelas returmötet?

Returmötet mellan IFK Göteborg och FCI Levadia spelas torsdagen den 30 juli, klockan 18:30, i Tallinn.

Vad händer om IFK Göteborg förlorar?

Om IFK Göteborg förlorar dubbelmötet mot FCI Levadia åker de ur kvalspelet.

Vad händer om IFK Göteborg vinner?

Om IFK Göteborg vinner dubbelmötet ställs de mot vinnaren i matchen mellan LNZ Cherkasy (UKR) – KAA Gent (BEL)

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