AIK ser förbättringspotential – trots nytt toppbetyg: ”Ödmjuka”

AKADEMIRANKING. AIK toppar i år igen Efd:s akademicertifiering.

Trots nytt toppbetyg så ser klubben själva stor förbättringspotential.

– Så vi är ganska ödmjuka inför den här placeringen, säger Peter Wennberg, teknisk chef i AIK, till FotbollDirekt.

Elitfotboll dam släppte tidigare den här veckan sin akademicertifiering för 2025 och likt året innan så toppas den av AIK.

Trots att man återigen rankas högt i certifieringen så är det inga klackar som slår i taket i Solna, snarare tvärtom. Klubben själva menar på att man har en hel del att förbättra.

– Det är ett resultat, lika som förra året, vi är väldigt ödmjuka inför. Det är ett resultat som återspeglar en övertid bra spelarutbildning, men i nuläget så upplever vi att vi har stor förbättringspotential på flickakademin. Så vi är ganska ödmjuka inför den här placeringen.