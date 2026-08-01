Anna Oscarsson om AIK:s framgång: ”Vi är aggressiva”

AIK har haft en stark vårsäsong i damallsvenskan.

Nu ligger laget på en fjärdeplats i tabellen.

– Just nu så har vi ett väldigt roligt tabelläge också, säger Anna Oscarsson till FotbollDirekt.

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AIK ligger fyra i damallsvenskan och har gjort en av sina starkaste säsonger i damallsvenskan. Under våren har klubben gjort en hel del starka värvningar och Anna Oscarsson tycker att det är ett bra tillskott i gruppen.

– Det känns roligt att vara i gång igen. Vi har jättebra spelare och bra tillskott för oss in i truppen och framför allt så, jag är imponerad över de här unga spelarna som kommer och vi har mycket unga spelare. De har talang men vågar också ta för sig på planen. De har det unga självförtroendet och är hungriga, säger hon till FotbollDirekt.

”Kunna göra något väldigt bra”

Det är en höst nu och ett bra tabelläge för er. Hur ska det bli?

– Ja men det blir en rolig höst. Det var inte så många matcher på våren och vi har fler matcher nu på hösten. Just nu så har vi ett väldigt roligt tabelläge också, även om vi fokuserar mest på att bara bli bättre för varje dag i träning, vilket jag tror har gynnat oss i damallsvenskan.

Under lördagen är det bortamatch mot Kristianstads DFF som gäller för AIK. En av de tuffaste bortamatcherna på året.

– Kristianstad är ett bra lag och sen så blir det annorlunda att spela på gräs. Nu gillar jag att spela på gräs och vi har spelat två träningsmatcher på gräs.

Hon fortsätter:

– Vi hade en väldigt bra match där förra året. Så jag hoppas att vi ska göra något väldigt bra av det.

Hur kommer det sig att ni har inlett så starkt i år?

– Vi har gjort fler mål än vad vi har gjort förra året och det har varit en del målglada matcher. Jag tycker att vi är aggressiva, bra i duellspelet och har många spelare som är bra på att driva bollen och ta fram bollen i planen så. Så jag tycker att vi har kunnat utnyttja.