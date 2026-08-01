AIK-talangen fick chansen: ”Hungrig på mer”

STOCKHOLM. Linus Järeteg spelade 45 minuter mot BK Häcken.

Nu vill AIK-talangen fortsätta att visa upp sig.

– Man blir sugen på mer och vill fortsätta att få fler minuter, säger 19-åringen till FotbollDirekt.

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Linus Järeteg hade bara gjort korta inhopp för AIK i allsvenskan. I den senaste drabbningen mot BK Häcken fick den 19-årige mittfältaren hoppa in i stället för Amel Mujanic i halvtid.

Järeteg är lycklig över minuterna han fick och menar att han jobbat hårt för att få chansen.

– Under en tid tycker jag att jag har tränat på bra och nu visar det sig att det ger resultat. Att man får chansen när man känner sig i form, det är kul att komma in då, säger Linus Järeteg.

”Har mer att ge”

19-åringen skrev A-lagskontrakt med AIK i fjol och förra säsongen blev det ett inhopp. I år har Järeteg noterats för tre framträdanden. Nu menar han att han fick sin chans att visa upp sig – och att han tog den.

– Det tycker jag. Jag fick ju några minuter innan men nu blev det 45 minuter och då har man inget att klaga på, säger han och fortsätter:

– Sedan tycker jag att jag har mer att ge. Jag försöker bara bli bättre varje dag. Jag kommer hit och försöker bara att fokusera på mitt och bli en bättre fotbollsspelare varje dag, över tid. Och att sedan till sist ta chansen när man får den.

Mittfältstalangen har AIK som moderklubb och förutom ett utlån till Enköpings SK är det den enda klubb han har representerat. Järeteg menar att förtroendet han fick mot Häcken har väckt en hunger att fortsätta jaga en startplats i ett skadeskjutet ”Gnaget”.

– Man blir sugen på mer och vill fortsätta att få fler minuter. Bara för att man spelade 45 minuter så är jag fortfarande hungrig på mer, säger han till FotbollDirekt.

Järetegs avtal med AIK sträcker sig till och med 2029. Härnäst väntar hemmamatch mot Örgryte IS.