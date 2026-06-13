Så startar AIK och Djurgården

AIK och Djurgården drabbar samman i damallsvenskan.

Matchen startar klockan 13.00.

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Under lördagen tar AIK emot Djurgårdens IF ett derby i damallsvenskan. AIK har gjort en stark inledning på säsongen och ligger på en tredjeplats i tabellen. Djurgården har haft det tuffare och ligger tia.

När startelvorna presenterades stod det klart att AIK-tränaren Lukas Syberyjski och Djurgårdens dito Willie Kirik ställer upp med följande spelare.

Startelvor:

AIK: Dannbäck – Oskarsson, Nordin, Reidy, Lindstedt – Garcia, Junetoft, Selin – Tabata, Grabus, Björnberg

Djurgården: Koivunen – Lobanova, Svendsen, Ruuskanen, Staffansson – Duras, Åsland, Pelgander, Ulenius – Watanabe, Eriksson