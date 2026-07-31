Franco Baresi död – blev 66 år gammal

Franco Baresi har gått bort.

Den italienska fotbollsikonen blev 66 år gammal.

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Franco Baresi har efter en tids sjukdom gått ur tiden. Den tidigare Milanspelaren blev 66 år gammal.

”Att tillkännage förlusten av någon som förkroppsligade AC Milans hjärta och själ är otroligt svårt. Men alla i klubben och alla Milanister måste leva upp till Franco Baresis minne. Vi måste vara starka och samla all energi, även i dessa sorgliga tider”, skriver Milan i ett uttalande.

Baresi är högt ansedd som en av världens bästa mittbackar genom tiderna. Italienaren vann blanda annat sex ligatitlar med Milan.

Han har deltagit i flera mästerskap för Italien och var med när de vann guld 1982.