Fifa svarar efter bojkotten: ”Ingen säljer fotbollen”

Flera medlemsförbund hotade att bojkotta VM.

Nu svarar Fifa på kritiken.

”Ingen säljer fotbollen”, skriver de i ett uttalande under fredagen.

Gianni Infantino, Fifa-president. Foto: Alamy

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Under torsdagen gick Uefa ut och hotade att bojkotta fotbolls-VM. Bakgrunden till det är att Fifa planerar att sälja andelar av mästerskapet till privata investerare (FIFA Forward Enterprise).

Efter Uefas markering var det flera medlemsförbund som valde att inte stå bakom förslaget.

Nu har Fifa gått ut med ett svar på kritiken:

”Vi har tagit del av den feedback som de respektive konfederationerna har lämnat gällande det föreslagna inrättandet av FIFA Forward Enterprise (FFE), och vill bemöta de frågor som har väckts sedan de första medierapporterna i tisdags”, skriver de i ett uttalande.

Fifa menar att processen med det nya förslaget har störts av ”felaktiga medierapporter”. Samtidigt kommer de att fortsätta jobba för att sätta planen i verk.

”Vi kommer att gå vidare med processen för att säkerställa att varje medlemsförbund (MA) har möjlighet att lägga sin röst baserat på fakta. FFE har föreslagits enbart för att säkerställa att alla FIFA:s medlemsförbund får möjlighet att ta ett faktiskt ägarskap över de kommersiella möjligheterna för fotbollen i sina respektive länder – och att detta inte sker på bekostnad av vare sig fotbollens och FIFA:s anda eller styrelseformer”

”Ingen säljer ut fotbollen. Det är ingenting som FIFA någonsin skulle överväga.”

Fifa hoppas få svar från medlemsländerna senast den 19 september.