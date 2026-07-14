Bajen-duon saknas på träningslägret – en besöker ny klubb

Hammarby är på träningsläger i Kosta.

Då meddelar klubben i samband med träningsmatchen att flera spelare saknas.

Foto: Bildbyrån

Hammarby har återsamlats efter semestern. Då är laget på plats i Kosta för ett träningsläger.

Kl 15:00 spelar laget en träningsmatch mot danska Nordsjaelland.

I samband med att startelvan släpptes meddelade klubben att flera spelare saknas. Blanda annat har Fanny Peterson, som spelade F19-EM, fått ledigt. I övrigt har Vilde Hasund känning samtidigt som nyförvärvet Anna Walter inte är matchredo.

Men Bajen meddelar samtidigt att Bea Sprung inte är med på lägret då hon fått tillåtelse att besöka en annan klubb – vilken framgår inte. Amerikanskan Madison Pogarch inte deltar på grund av personliga skäl.

Startelvan

Andersson – Reidy, Persson Lundgren, Carlsson, Eriksson – Koivisto, Sjödahl, Janzen – Lennartsson, Rehnberg, Myrén.