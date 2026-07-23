Bajens besked: Sportchefen saknas på obestämd tid

Hammarby kommer med ett besked under torsdagen.

Arnór Smárason kommer saknas på obestämd tid på grund av privata skäl.

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I fjol tillträdde Arnór Smárason som sportchef för damlaget. Han tog Hammarby till en historisk Europa Cup-final och ett svenska cup-guld.

Nu kommer ett dystert besked.

Sportchefen kommer saknas på grund av privata skäl och kommer vara borta på obestämd tid.

I hans ställe kommer flickakademins chef Magnus Bodsgård, som tar över som tillförordnad scouting- och rekryteringsansvarig.

– Magnus är en kompetent fotbollsarbetare med lång bakgrund i Hammarby och god erfarenhet av scouting och talangidentifiering. Han har dessutom ett brett kontaktnät inom damfotbollen vilket ger honom en mycket kort startsträcka. Detta ger oss även en möjlighet att knyta damverksamheten och flickakademin ännu närmare varandra, säger Adrian Båge von Heijne, Hammarbys tekniske chef vi klubbens hemsida.

Hammarby meddelar samtidigt att teknisk chef Adrian Båge von Heijne och vice vd Markus Nilsson kommer arbeta närmare laget samtidigt som huvudtränare William Strömberg och team manager Emmy Petterson Parnevik får utökande befogenheter.

– Vi har många kompetenta medarbetare som under en period framåt får ta större ansvar, vilket vi är övertygade om att de kommer att kunna axla på ett bra sätt. Vi hoppas att snart få se Arnór tillbaka igen, fortsätter Båge von Heijne.

Hammarby har ännu inte gjort några värvningar under sommaren, förutom Anna Walter som blev klar i våras.