Klart: Jens Stryger stannar i Malmö FF

Jens Stryger har tagit ett framtidsbeslut.

Han stannar i Malmö FF ytterligare en säsong.

– Jag älskar att spela i Malmö FF. Jag har haft en fin känsla ända sedan jag kom hit första dagen 2024, säger han via klubbens hemsida.

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Malmö FF kommer med beskedet att Jens Stryger har förlängt med Skåneklubben. Han kommer stanna i Malmö FF ytterligare ett år.

– Jag älskar att spela i Malmö FF. Jag har haft en fin känsla ända sedan jag kom hit första dagen 2024. Jag älskar att komma till träningen varje dag, jag älskar atmosfären och miljön i klubben och självklart älskar jag att spela inför supportrarna inne på Eleda Stadion, säger han via webbplatsen och fortsätter:

– Det nya kontraktet gör att jag känner ett lugn inför hösten och kan koncentrera fullt ut på mitt spel. Det nya tränarteamet som har kommit in känns väldigt spännande och jag tror verkligen att vi kan få ut något riktigt bra av det här, och det vill jag verkligen vara med och bidra till.

Sportchef Philip Berglund om förlängningen:

– Jens har varit tydlig med att han vill vara med på den här resan som vi nu gör. Vi är väldigt glada över att Jens stannar och bidrar med sin erfarenhet och professionalitet i vardagen.