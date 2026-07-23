Besara slår tillbaka: ”Tvekat på mig hela karriären”

STOCKHOLM. Hammarby har tre raka segrar efter VM-uppehållet, men Nahir Besara är nu uppe i sex matcher i följd utan vare sig mål eller assist.

Behöver folk vara oroliga?

– Under hela min karriär har många tvekat på mig och min kapacitet, men jag har alltid gjort frågetecken till utropstecken. Det kommer hända igen, säger kaptenen inför kvällens Europa League-kval.

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Sedan Nahir Besara återvände till Hammarby 2022 har han varit en poängmaskin, såväl under Márti Cifuentes, Kim Hellberg som Kalle Karlsson.

Visserligen blev sista tre matcherna under Karlssons ledning innan tränaren sparkades poänglösa för Besara, men dessförinnan gjorde han som alltid mycket poäng både i cupen och allsvenskan.

Därför är det så klart ett frågetecken varför han i nya tränaren Henrik Rydströms tre första matcher inte gjort vare sig mål eller assist i ett Bajen som gått som tåget med tre raka segrar?

– Jag tror ni blivit bortskämda med att jag alltid gör poäng, säger Besara som nu alltså är uppe i sex raka allsvenska matcher utan poäng sedan sitt hattrick mot MFF 17 maj.

– Egna poäng är inte det viktigaste för mig. När jag gjorde hattrick mot Malmö brydde jag mig inte för det är inte det viktigaste. Jag är lika glad nu när vi vinner och har tre raka segrar. Jag har gjort massa poäng varje år men det är inte det som driver mig utan det som driver mig är att klubben vinner matcher och hela tiden blir bättre.

Vill aldrig jämföra sig med Kennedy – men här är han desto kaxigare

Besara har sedan comebacken i Bajen för fyra år sedan växt ut till en av de riktigt stora i klubbens historia och han jämförs flitigt med Kennedy Bakircioglü där Besara dock aldrig velat sätta sig i samma position som vännen och förebilden från Södertälje.

”Jag kommer aldrig kunna passera honom, han är kung, en ikon. Förmodligen nummer ett i Hammarbys historia, sa Besara till FotbollDirekt i augusti 2024.

Däremot slår han tillbaka mot sina tvivlare kring uteblivna poängproduktionen.

– Under hela min karriär har många tvekat på mig och min kapacitet, men jag har alltid gjort frågetecken till utropstecken. Det kommer hända igen, konstaterar 35-åringen inför kvällens Europa League-kval mot Anderlecht.

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