Uppgifter: Manchester City ser ut att tappa världsmästaren

Manchester City kan tappa Rodri.

Real Madrid vill säkra upp den nyblivna världsmästaren.

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Enligt spanska medier har Rodri öppnat dörren för en flytt till Real Madrid och båda parter ska enligt uppgifterna vara intresserade av en övergång.

Transferspecialisten Nicolo Schira rapporterar att Rodri och Real Madrid har nått en överenskommelse om det personliga kontraktet. Enligt uppgifterna rör det sig om ett fyraårigt avtal.

Schira uppger vidare att Real Madrid är redo att inleda samtal med Manchester City om vad det skulle kosta att köpa loss den 30-årige mittfältaren.

Premier League-klubben vill helst behålla Rodri och har erbjudit honom ett nytt kontrakt.