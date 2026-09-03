Beskedet: Bajen tar in tillfällig fotbollschef

Hammarbys sportchef Arnór Smárason är frånvarande av personliga skäl.

Nu ersätts han tillfälligt av Martin Nilsson.

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För drygt en månad sedan meddelade Hammarby att damlagets sportchef Arnór Smárason tar en paus på grund av personliga skäl.

Nu meddelar Bajen att en tillfällig ersättare är på plats.

Det är styrelseledamoten Martin Nilsson som kliver in i rollen som interim damfotbollschef.

– Nu är fönstret stängt, och den interna struktur som sattes upp i somras var alltid tänkt att vara temporär. Nu ska vi bygga en verksamhet som är stark i vardagen och uthållig under resterande delen av säsongen. Syftet med Martins tillförordnade roll är att säkerställa en välfungerande verksamhet samtidigt som detta ger oss möjlighet att bygga organisationen för framtiden på ett hållbart och bra sätt, säger Adrian Båge von Heijne, teknisk chef för Hammarby.

Hammarby ligger tvåa i damallsvenskan.