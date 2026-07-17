Beskedet: Øyvind Tjelde Haga lämnar Hammarby

Hammarby förändrar i ledarstaben.

Assisterande tränaren Øyvind Tjelde Haga lämnar klubben.

Han tar över som huvudtränare för Bodø/Glimt.

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Hammarby kommer med ett besked om förändring i ledarstaben. Øyvind Tjelde Haga, som anslöt till klubben inför denna säsong lämnar sitt uppdrag som assisterade tränare. Hans nästa uppdrag blir som huvudtränare för Bodø/Glimts damlag. Den norska klubben har köpt ut Tjelde Haga.

– Först och främst vill jag tacka för en helt otroligt bra tid. Jag har tyckt väldigt mycket om att jobba i Hammarby, verksamheten har verkligen imponerat på mig och tillsammans har vi gjort otroligt mycket bra! Det känns såklart tråkigt att lämna, men jag har fått en chans som jag inte kan tacka nej till. Tack för nu, och på återseende, säger Øyvind Tjelde Haga via klubbens uttalande.

Sportchef Arnor Smárason:

– Vi har efter att mottagit en förfrågan från Bodø/Glimt haft en god dialog med Øyvind själv och kommit fram till att Øyvinds framtid kommer att bli i Norge. Vi tackar Øyvind för sin tid i Hammarby.

Norrmanen lämnar sitt uppdrag under fredagen och på måndag finns en ersättare på plats. Viktor Blom, som varit assisterande tränare i Hammarby under 2024 återvänder till klubben och Kanalplan. Det kontraktet är skrivet över två och ett halvt år.

– Som ersättare är vi glada över att hälsa Viktor Blom välkommen tillbaka. Viktor har en bred erfarenhet som fotbollstränare, och god kunskap om Hammarby i allmänhet och detta tränarteam och lag i synnerhet. Startsträckan kommer därför vara väldigt kort. Vi ser fram emot att åter få se Viktor i Bajens träningsoverall.