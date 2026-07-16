Klart: Coventry City värvar VM-spelare

Coventry City har säkrat upp ett nyförvärv.

Aurele Amenda skriver på för Premier League-nykomlingen.

Foto: Bildbyrån

Coventry City gör comeback I Premier League efter 25 år i de lägre serierna. Nu säkrar man upp försvararen Aurele Amenda från Eintracht Frankfurt.

22-åringen har representerat den tyska klubben i två säsonger och spelade sammanlagt 42 matcher i alla tävlingar. Dessförinnan tillhörde han Young Boys i hemlandet Schweiz.

Amenda fanns även med i det schweiziska VM-laget som åkte ut i kvartsfinalen mot Argentina. Det blev däremot ingen speltid för mittbacken under turneringen.