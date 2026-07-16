MLS-match uppskjuten – efter skogsbrand

Anton Salétros Chicago Fire skulle spela mot Vancouver Whitecaps under torsdagen.

Nu tvingas matchen skjutas upp till följd av en omfattande skogsbrand.

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Samtidigt som VM spelas har USA:s inhemska fotbollsliga MLS dragit igång igen. Då skulle Chicago Fire ha tagit Vancouver Whitecaps på hemmaplan.

Men någon match blev det inte. En omfattande skogsbrand i Kanada har gjort luften i och kring Chicago farlig att andas. Det bekräftar uppgifter som The Athletic tagit del av. Även andra offentliga sammanhang i staden har tvingats avbrytas.

Matchen skulle ha blivit Robert Lewandowskis första för Chicago Fire. Polacken skrev på för klubben för en knapp månad sedan. Sedan tidigare spelar även svensken Anton Salétros i laget.

Matchen mot Vancouver Whitecaps kommer istället att spelas den 6 oktober.