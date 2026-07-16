Dif-floppens succé – inblandad i allt för Qarabag

Zakaria Sawo går på vatten just nu.

Anfallaren låg bakom allt när Qarabag avancerade i Europa League.

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Zakaria Sawo blev inte lyckad i Djurgården i fjol. Under våren lånades anfallaren därför ut till cypriotiska AEL där målen började trilla in. I maj stod det klart att Sawo skrivit på ett permanent avtal med Qarabag.

I Azerbajdzjan är succén just nu total. Saw gjorde ett mål och en assist när laget besegrade isländska Vestri med 3–0 i kvalet till Europa League.

Under torsdagen spelades returen på Island. Då fortsatte Sawo att producera poäng. I halvtid ledde Qarabag med 2–0 efter två framspelningar av den tidigare Djurgårds-anfallaren. Tio minuter in i denna andra halvleken blev Sawo själv målskytt när han satte 3–0.

Den azeriska klubben är därmed vidare i Europa League efter totalt 6–0. I nästa omgång väntar CSKA Sofia för Sawos gäng.