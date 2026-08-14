Beskedet: Zinar Spindar stannar i AIK

Damlagets sportchef, Zinar Spindar, stannar i AIK.

Han får förtroende tillsvidare.

– Jag är superglad och stolt över att skriva ett nytt avtal med AIK Fotboll, säger han via klubbens uttalande.

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AIK meddelar under fredagen att sportchef Zinar Spindar får fortsatt förtroende i klubben.

AIK Fotbolls VD och klubbdirektör Fredrik Söderberg:

– Bra saker händer för bra människor. Zinar har visat med önskvärd tydlighet att han är rätt man för jobbet. Han arbetar systematiskt, har uppvisat en bra träffbild i rekryteringar och är en både omtyckt och drivande chef. AIK Fotboll vill arbeta långsiktigt med utvecklingen av damlagets verksamhet och en tillsvidareanställning av Zinar är ett tydligt grepp i denna strategi.

Spindar har varit i AIK sedan 2019 men tog över som sportchef 2025.

– Jag är superglad och stolt över att skriva ett nytt avtal med AIK Fotboll. Att få jobba i denna förening är en ära och förtroendet att fortsätta bygga vidare på det vi gjort senaste två åren är såklart väldigt smickrande. Jag har en stark tro på det vi gör och det finns många drömmar kvar att uppfylla innan jag känner mig färdig, säger AIK Fotbolls sportchef, Zinar Spindari via klubbens uttalande.