Uppgifter: Flera klubbar jagar BP-målvakten

Leo Cavallius har ögonen på sig.

Nu kan han lämna BP för flera andra storklubbar.

Foto: Bildbyrån

Leo Cavallius har varit förstavalet mellan stolparna i Brommapojkarna sedan mitten på 2025.

21-åringens framfart sägs nu ha väckt intresse på kontinenten, samt de brittiska öarna.

Enligt Expressen är både italienska Parma och skotska Celtic redo att lägga bud på burväktaren. Intresset från Parma beskrivs som starkast.

Serie A-klubben har nyligen sålt den japanske landslagsmålvakten Zion Suzuki till Paris Saint-Germain och sägs leta efter en ny ung målvakt att satsa på.

Uppgifterna gör gällande att BP värderar Cavallius högt och att det därmed lär krävas ”ett bra bud” för att Stockholmsklubben ska överväga en försäljning.