AC Milan uppges vilja rensa i truppen – åtta spelare får lämna

AC Milan kan rensa i tuppen.

Nu Uppger Daily Mail att åtta spelare får lämna inför säsongsstarten.

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AC Milans nye tränare Ruben Amorim uppges vilja göra en rejäl utrensning i truppen inför den kommande säsongen.

Enligt Daily Mail har portugisen meddelat åtta spelare att de bör se sig om efter nya klubbar.

Bland de mer etablerade namnen på listan finns den engelske försvararen Fikayo Tomori, 28, och den franske anfallaren Christopher Nkunku, 28, skriver tidningen.

Spelarna ska ha fått beskedet att de inte ingår i Amorims planer och betraktas som överflödiga i Milantruppen inför den kommande säsongen.