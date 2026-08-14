Uppgifter: Torino förhandlar om Jens Cajuste

Jens Cajuste ser ut att hamna i Torino.

Den italienska klubben hoppas kunna låna in svensken.

Det uppger Tuttosport.

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Torino och Napoli uppges vara i förhandlingar om en övergång för Jens Cajuste.

Enligt Tuttosport har den svenske mittfältaren gett grönt ljus till en flytt från Neapel till Turin.

Torino ska hoppas på en låneaffär värd mellan 500 000 och 600 000 euro, motsvarande omkring 5,5–6,6 miljoner kronor. Samtidigt diskuteras en köpoption som skulle innebära en total kostnad på omkring sex miljoner euro, motsvarande cirka 66 miljoner kronor.

Napoli värvade Cajuste från Reims sommaren 2023. Sedan dess har 27-åringen endast noterats för 22 framträdanden i den italienska storklubben.

De två senaste säsongerna har han i stället spenderat på lån i engelska Ipswich.