Klara Folkesson avslutar karriären

Klara Folkesson, 26, avslutar karriären.

Det meddelar anfallaren via Instagram.

”Knäskador har nu satt stopp för mitt fotbollsspelande”, skriver hon i ett inlägg.

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Klara Folkesson tvingas avsluta sin fotbollskarriär på grund av skador, bara 26-år gammal.

”Det blir inte alltid som man hoppas och knäskador har nu satt stopp för mitt fotbollsspelande, mycket tidigare än jag någonsin trodde. Jag är tacksam för varje dag jag fått spela fotboll och för alla människor jag har träffat längs vägen, som kommer finnas med mig hela livet”, skriver Folkesson på Instagram.

Den förre anfallaren har representerat klubbar som Jitex BK, Hammarby IF (flera sejourer), Kungsbacka DFF, Kvarnsveden IK, Djurgårdens IF, Sandvikens IF, Apollon Limassol LFC, IF Uppsala och Anderlecht. Den sistnämda klubben var den som blev Folkessons sista.