Blakstads framtidssvar till FD: ”Blir spännande att se”

STOCKHOLM. Julie Blakstad plockades in av Hammarby inför fjolårssäsongen.

Snart kan hennes tid i Stockholmsklubben vara över, hennes kontrakt löper nämligen ut efter säsongen.

– Det blir spännande att se vad som händer, säger hon till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Hammarby hämtade in Julie Blakstad från Manchester City inför säsongen 2024 och efter en stark debutsäsong så har norskan verkligen exploderat den här säsongen.

Efter 20 matcher i damallsvenskan står hon noterad för hela tolv mål och detta trots att hon främst använts som wingback den här säsongen.

Blakstad har minst sagt varit ett glädjeämne för Hammarby den här säsongen, men frågan nu är om årets säsong är hennes sista i Stockholmsklubben.

När 24-åringen skrev på för Bajen skrev hon ett tvåårskontrakt, ett kontrakt som alltså löper ut efter den här säsongen. När FotbollDirekt frågar henne om framtiden vill hon inte uttala sig allt för mycket.

– Just nu är jag bara i nuet, det är en väldigt intensiv period vi är på väg in i, så jag försöker att hålla tankarna där, sen får man ta det lite längre fram. Vi är ju klara i mitten av november, så då har man också lite tid att fundera på hur man ska göra, säger 24-åringen till FotbollDirekt.

Känner du att du är redo att ta nästa steg eller för du och Arnor dialog om en förlängning. Vad hoppas du på om jag ställer frågan så?

– Det är som jag säger, jag har fokus här och nu, sedan får man ta och värdera det när det eventuellt kommer.

– Jag trivs väldigt bra i Bajen, jag har massa god vänner i laget, det är en helt fantastisk klubb att spela för. Det blir spännande att se vad som händer, avslutar Blakstad.